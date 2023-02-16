КУК має філію

ШАРЛОТТАВН, Канада. – Конґрес українців Канади (КУК) створив свою філію на Острові Принца Едварда, яка об’єднала зростаючу українську громаду цієї східньоканадської провінції.

„Ми раді вітати українську громаду Острова Принца Едварда в родині КУК. Надихає бачити, як енерґійні та віддані українці об’єднуються та працюють над досягненням спільних цілей. Наша українсько-канадська громада продовжує зростати“, – заявила Національний президент КУК Олександра Хичій.

Президент новоствореного осередку Еліна Лялюк наголосила, що приєднання до КУК є великою віхою для нової та динамічної громади. З початку 2022 року до Канади прибули майже 150 тис українців, з яких близько 15 відс. – з території США.