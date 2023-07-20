Кримський міст зруйновано

МОСКВА. – Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що в ніч на 17 липня на Кримський міст було здійснено терористичну атаку з допомогою двох безпілотних надводних апаратів. Близько 4-ої год. ранку впала секція Керченського мосту. Перед цим пролунав вибух. Повідомляють як мінімум про двох загиблих та одного постраждалого. Перед мостом утворилися величезні черги. Також зупинився рух потягів.

Мешканці Керчі у соцмережах писали, що чули два вибухи – о 03:04 та 03:20. Ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт, а швидше за все навіть два. Водіїв на мосту розвернули та відправили на „безпечну відстань“.

„Відбійник вивернутий був, плита моста з’їхала вниз. Ми вже стояли після огляду, збиралися заїжджати на міст як бахнув другий вибух, на половині мосту згасло світло, поїхали мигалки“, – розповідають у очевидці.

Низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

Атака на Керченський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України, пише у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Автомобільний рух мостом повністю зупинився.

Російські туристи, пише ISW, ймовірно, ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей в розпал українського контрнаступу, що триває на півдні.

Керченський міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку, що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Той маршрут матеріяльно-технічного забезпечення, що залишився, тепер є єдиною точкою постачання для великої кількости механізованих російських сил на півдні України.

Російська окупаційна „влада“ спрямувала інтенсивний цивільний рух із захопленого Криму на територію РФ через тимчасово окуповані південні райони України, а російські джерела розповідали про великі затори у Джанкойському районі півострова та підконтрольній росіянам території в Херсонській області у бік Мелітополя.

18 липня в уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста з коштуватиме 1.3 млрд рублів Як повідомляє Крим-ськотатарський ресурсний центр, у тимчасово окупованих Феодосії та Керчі розгорнули 34 пункти тимчасового розміщення для тих, хто чекає своєї черги на пором через Керчен-ську протоку.

Після удару по Кримському мосту залишається загадкою, які саме апарати використали для цього. Вибухи сталися вночі, тож відеозаписів не залишилося. Можна впевнено говорити лише про те, що це були безпілотні, або, як кажуть про плавзасоби, безекіпажні катери, начинені вибухівкою.

На Кримський міст, згідно з однією з версій, яку написала газета “Комерсант”, всього було дві атаки. Під час першої до мосту намагалися прорватися дистанційно керовані гідроцикли з вибухівкою. У другій атаці застосовувалися “досконаліші штатні бойові, а не саморобні апарати”. Вибухи сталися на поверхні води за кілька метрів від прольоту і були настільки сильними, що призвели до пошкодження залізобетонної конструкції. Тому під час обговорень у пресі звучали різні оцінки кількости вибухівки, необхідної для такого ураження, але скрізь йшлося про кілька сотень кілограмів – аж до 500.

Максимальна дальність гідроциклів, за підрахунками різних джерел, становить приблизно від 130 до 270 км. Водночас, вага, яку може перевозити гідроцикл великих моделей, становить для близько 270 кілограмів. Тому багато коментаторів засумнівалися, що міст можна було б підірвати одним або двома гідроциклами.

Раніше Україна вже застосовувала безекіпажні апарати проти російських сил на морі. Найуспішнішою атакою був рейд безекіпажних катерів 29 жовтня 2022 року, коли кільком апаратам вдалося прорватися до стоянки кораблів і, за даними британської розвідки, пошкодити тральщик “Іван Голубець” та фрегат „Адмірал Макаров”. Після цього ЗСУ здійснили ще кілька спроб атакувати Севастополь.