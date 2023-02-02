Крила красуні – на протез

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Переможниця конкурсу „Міс Україна Всесвіт 2022“ Вікторія Апанасенко продала свої крила від костюма „Воїн світла“ на авкціоні за 10,100 дол.

Гроші підуть на протези для українських захисників, серед яких боєць з Аджамки Кропивницького району Віктор Кобець.

Благодійний авкціон відбувся 22 січня, у День соборности України, в Українському інституті Америки Ню-Йорку в партнерстві з Постійним представництвом України при ООН і Генеральним консульством України у Ню-Йорку.

Його організувала благодійна організація „Kind Deeds“, яка співпрацює із мережею лікарів та партнерів України для надання протезів. Їх одержують ті українці, які постраждали в умовах війни з Росією. Вікторія Апанасенко стала амбасадоркою організації.

Один із тих захисників, хто отримає протезування за допомогою „Kind Deeds“ – воїн з Аджамки Віктор Кобець. Депутатка сільської громади Ольга Новак-Негода розповіла, що організація оплачує лікування, але не переліт. Тож на те, щоб відправити бійця в Америку, кошти зібрали громада.