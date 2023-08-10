Крайовий з’їзд СУМ в Австралії

МЕЛЬБУРН. – Спілка української молоді в Австралії (Ukrainian Youth Association of Australia – CYM Australia) провела XXVI Крайовий з’їзд, під час якого делеґати обрали головою Крайової управи Тамару Моравську. Також до складу крайової управи увійшли Марко Герчанівський, Олекса Матіюк, Маркіян Стефанишин, Юстин Сенько, Адріан Семчишин і Петро Дума.

CYM Global привітала новообране керівництво СУМ в Австралії та бажала плідної праці, висловила подяка минулому складу управи та її очільникові Марку Ткачуку за успішну роботу у 2020-2023 роках.

Спілка українців Британії провела в Ноттінгемі загальні збори, на яких головою СУБ та Ради директорів переобрали Петра Ревка.