Котів і собак врятували від москалів

СТАНІСЛАВЧИК, Черкаська область. – 80 котів і шість собак родина Кирносенків привезла з Костян-тинівки, що на Донеччині, в село Станіславчик під Черкасами, де оселилася родина. Розглядалось чимало варіянтів, але вирішили приїхати саме до цього села. Тетяна Кирносенко розповідає, що тут дуже добрі люди, а донька Оксана знайшла роботу в сусідньому селі.

У сільському будинку живуть зараз 10 власних котів подружжя, інші 70 – у літній кухні. Як везли їх на Черкащину, розповів Олександр Кирносенко: „У нас є собака Вегас, то його теж взяли з собою, сидів між нами спереду. Хтось був на задньому сидінні, хтось на підлозі у салоні. Собака постійно щось хотів побачити, а коти були напружені – то співали, то затихали. Дорога важка. Від нашої Костянтинівки до Черкащини майже 700 кілометрів. До кордону Донецької области було зовсім тяжко, бо рух був напружений. З одного боку люди виїжджали, а військові – навпаки, заїжджали туди. За Донеччиною було трохи легше, бо не було вже тієї напруги, що там. Увечері ми вже були на місці, а близько півночі, після нас, приїхала дочка Оксана Шелудченко з волонтерами UAnimals і рештою тварин. Велика подяка цим людям, вони дуже багато роблять“.

Це лише ті коти, яких зібрали у Костянтинівці, розповіла О. Шелуд-ченко: „ Багато було підкинутих кошенят, викинутих на вулицю котів. Деяких підкидали прямо мені під двір, бо вже знали, де я живу. Когось люди просили забрати, коли виїжджали. Були такі тварини, що я розуміла: якщо їх не заберу, то вони залишаться просто на вулиці“.

Жінка займається допомогою тваринам із 2012 року. Іноді, що рятуючи тварин, зооволонтерка рятувала й людей: „Коли я вже виїжджала, то в Костянтинівці лишалася одна 76-річна жінка, волонтерка, яка не могла евакуюватися через котів, які в неї жили. І я сказала їй: „Вам треба виїжджати“, а самій довелося забрати її 15 котів. І вона виїхала. Зберегти життя людини – це теж важливо“.

„Переїзд був складним, – розповідає Оксана. – Волонтерська організація підготувала клітки, ми посадили туди собак і котів, всі дружно поїхали. Зупинялися на заправці, відкривали, дивилися, як вони. На блокпосту нас зупинили й питали, що веземо. Відповіли, що ми волонтери й веземо тварин. Там нам вручили котика, який був хворий і попросили, щоб забрали. Котика назвали Петриком. Нині він живе разом з іншими тваринами. Ми ще з дитинства підбирали котиків і несли їх додому“.

Врятованих треба годувати. Спочатку, розповіла Тетяна, давали тваринам лише сухий корм. Однак на це йшло близько 20 тисяч гривень на місяць. Тому довелося переглянути раціон: “Додали в їхній раціон ще й кашу з суміші різних круп. Кашу коти їдять теж із задоволенням, а сухі корми їм нині видають як ласощі. На тиждень для тварин треба близько 50 кілограмів корму, а отримує родина як переселенці явно недостатню допомогу. Коли про них дізналися небайдужі люди та потроху почали допомагати тирсою, ліками, кормами. Навіть з далекої Алабами завдяки землячці Людмилі Зідісіній доставили невелику допомогу.

На те, щоб облаштувати нове місце проживання котів, пішов приблизно місяць, розповіла Т. Кирносенко. Треба було й у дворі наводити лад, і в приміщенні, будувати для них вольєр. Коли шукали будинок, у якому можна зупинитися, була важливою і наявність господарських приміщень, тому що тварин треба було десь розмістити, а взимку ще й усе це опалювати.