Коронація Чарльза ІІІ в Лондоні

ЛОНДОН. – 6 травня відбулася коронація Чарльза III та королеви Камілли. Помазання монарха на престол відбулося у Вестмінстерському абатстві, де такі церемонії проводять останні 900 років. Першим британським монархом, який там отримав корону, був Вільгельм Завойовник, Чарльз став сороковим.

Церемонію помазання на престол провів духовний лідер Англіканської церкви Архиєпископ Кентерберійський. До Лондона запрошено сотні іноземних лідерів. Не запрошено лише представників Росії, Білорусі, Сирії, Ірану, Афганістану, Венесуелі та М’янми.

Чарльз III вирішив їхати на свою коронацію не в державній кареті, передбаченій для цього випадку, а в кареті, зробленій для його матері королеви Єлизавети II на її Діямантовий ювілей.

Першою до абатства увійшла королева Камілла зі свитою. Вона також була коронована. Їй на голову поставили корону, виготовлену в 1911 для королеви Мері – прабабусі Чарльза III.

Перша леді США Джил Байден прибула на церемонію зі своєю онукою Фіннеган. Вони одягнулися у синьо-жовті тони, у чому багато хто прочитав підтримку України.

На церемонію коронації прибув Прем’єр-міністер Великої Британії Ріші Сунак із дружиною. За протоколом він не просто спостерігав за церемонією, але також зачитав уривок біблійного тексту.

У XX столітті увійшла в традицію поява британського монарха на балконі Букінгемського палацу в день коронації, щоб привітати своїх підданих. За їхньою процесією Лондоном у супроводі королівської сім’ї та багатотисячного війська спостерігали натовпи глядачів.

Понад 2,200 гостей з усього світу відвідали церемонію в абатстві, серед них були дружина Президента України Олена Зеленська та Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль. Напередодні вони зустрічалися з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. О. Зеленська мала окрему програму візити з дружиною голови британського уряду, яка разом з чоловіком висловила підтримку та солідарність з Україною. Під час коронації деякі спостерігачі побачили різні знаки солідарности з Україною з боку господарів церемонії та гостей. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зауважила, що килими у Вестмінстерському абатстві мали кольори українського прапора.

Не випадковий вибір кольорів суконь, у яких прийшли на коронацію дружина і онука Президента США Джо Байдена. Телеканал CNN зауважив, що під час церемонії коронації Джилл Байден зайняла місце поруч із Оленою Зеленською.

Британська коронація має велике міжнародне значення, бо Чарльз ІІІ також є главою ще понад десятка держав світу, зокрема таких великих країн як Австралія, Канада та численних інших країн та територій.