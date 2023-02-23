Король відвідав українських бійців

ЛОНДОН. – Король Великої Британії Чарльз ІІІ відвідав навчальну базу українських бійців на південному заході Англії. Він став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога, спілкувався з військовослужбовцями.

Під час візити його супроводжував начальник Гене­раль­ного штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.

Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і надає їм основні знання, зосереджені на ураженні цілей й виживанні.

8 лютого в ході візити до Великої Британії Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком відвідав військову базу Bovington Camp, де відбувається підготовка українських військовослужбовців.