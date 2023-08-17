Кордон буде на замку

КИЇВ. – Прикордонники і Міністерство оборони налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну стосовно військовозобов’язаних осіб для унеможливлення спроб використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за межі України в умовах воєнного стану.

Йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Міноборони. Таким чином прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи для виїзду будуть точно знати, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному територіяльному центрі комплектування та соціяльної підтримки (ТРЦ).

Від часу повномаштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито 6,100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, в тому числі наче видані ТЦК. Зараз тестується програмне забезпечення, а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки.