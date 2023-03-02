НЮ-ЙОРК. – У Метрополітен-опері 24 лютого відбувся концерт пам’яті і надії „За Україну“, присвячений річниці боротьби українського народу проти російської аґресії.

На великому екрані гостей привітала дружина Президента України Олена Зеленська. Хор та оркестра Метрополітен-опери виконали Державний гимн України, твори Вольфґанґа Амадея Моцарта, Людвіґа ван Бетговена та Валентина Сильвест­рова.

Як зазначив генеральний директор Пітер Ґелб, Метрополітен-опера „негайно стала на захист України словом і ділом“, відразу розірвала угоди з колективами Росії та всіма, хто підтримує Путіна. Цього вечора будівлю опери було підсвічено синьо-жовтими прожекторами.

24 лютого у Ню-Йорку відбулася низка акцій на підтримку України у зв’язку річницею війни. На щоглі в парку „Бовлінґ Ґрін“ на Мангетені за участю Генерального консула Украї­ни у Ню-Йорку Олексія Голу­бова, конґресмена Дена Ґолдмана та представників мерії було піднято український державний прапор.

Біля штаб-квартири ООН, де цього дня проходило засідання Ради безпеки міністерського рівня, приурочене річниці війни, відбулася багатолюдна акція, учасники якої вимагали виключити Росію з Ради безпеки.

В Українському інституті Америки відбувся захід до річниці війни, в якому взяли участь губернатор штату Ню-Йорк Кеті Гокул, конґресвумен Марсі Каптур, а також міністер закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який завітав до інституту несподівано.

Увечері українська громада провела на Тайм-сквер акцію „356 днів стійкости у дев’ятирічній війні“. Цього дня за наказом губернатора 16 державних об’єктів підсвічено синьо-жовтими кольорами.