Концерт ,,Борітеся – поборете!’’

КИЇВ. – Благодійний концерт під пророчою назвою Тараса Шевченка ,,Борітеся – поборете!’’ був приурочений до річниці війни українського народу проти московського імперіялізму та покликаний підтримати 3бройні сили України.

Рік тому – на початку березня 2022 року – постав волонтерський центр UA.HELP, який безперервно здійснює допомогу захисникам. Його засновник, голова політичної партії ,,Народовладдя’’ Юрій Левченко під час благодійного заходу зазначив, що діяльність волонтерської організації сприяє збереженню життя українських військових: „Під час цього концерту ми збираємо кошти на потреби 43-ої окремої артилерійської бриґади ім. гетьмана Тараса Трясила, а також інших підрозділів, які зараз виконують завдання на найгарячіших напрямках фронту. Зокрема на Бахмутському та Вугледарському напрямках’’. Боєць-доброволець Вадим Фещенко в свою чергу зазначив, що спільними зусиллями завдяки небайдужим людям вдається забезпечити всім необхідним його підрозділ. І це значно допомагає в умовах бойових дій.

Учасниками концерту зголосилися стати відомі патріотичні мистці, відо­мі бандуристи лідер гурту „Хорея Козацька“ Тарас Компа­ні­ченко та лідер рок-гурту “Sviatoslav” Святослав Силенко, талановиті поетеси Юлія Кашпуренко та Мальва Кржа­нівська, лідер рок-гурту ,,Вере­мій’’ Віталій Каліні­ченко та лідер рок-гурту ,,Фіолет’’ Сергій Колос. Доєдналися до виступів також музиканти Максим Бережнюк і Василь Паланюк.

Учасники висловили вдячність пораненим на фронті – бійцю роти УВО Ігореві Двигало і бійцю 95-ої десантно-штурмової бриґади Олек­сандру Рудніцькому та всім українським захисникам, які були присутні на концерті.