Контрнаступ фактично вже триває

„The New York Times“ з посиланням на урядовців США повідомив орієнтовну дату початку українського контрнаступу: “Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ у травні”.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цю тему коментує так: “Не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: “Завтра починаємо контрнаступ”. Це неможливо в умовах війни, тому що це – секретна інформація. Пляни Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють”. Водночас вона наголосила на тому, що контрнаступальні дії вже відбуваються: “Те, що зараз уже відбувається на полі бою, також можна назвати контрнаступом”.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила про певні дії ЗСУ на Херсонщині. На Південному напрямку Силам оборони щоденно вдається знищити від 13 до 20 одиниць техніки окупантів, військові зачищають передову смугу лівого берега Дніпра в контрбатарейному режимі.

Російські окупаційні війська на Бахмутсь­кому напрямку за добу 25 квітня 23 рази атакували позиції Сил оборони та 280 разів завдали ударів різними типами артилерії, виконали чотири авіональоти, під час боїв українські захисники знищили 175 окупантів, понад 200 поранили.

Війська Росії знову почали нарощувати свою артилерійську складову: обстрілюють позиції ЗСУ на Таврійському напрямку з тією ж інтенсивністю.

У Бахмуті на Донеччині війська Росії застосовують проти ЗСУ газ невідомого походження, навколо міста стянули найбільш боєздатні підрозділи. Бої за Бахмут мають важливе значення не тільки для росіян, а й для ЗСУ, оскільки Сили оборони вже кілька місяців стримують наступ ворога і не дають йому збільшувати фронт.

На Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники протягом доби знищили ворожий бронетранспортер, найбільший за калібром, що є на озброєнні російської армії, 240-міліметровий міномет „Тюль­пан“, протитанкову гармату МТ-12 „Рапіра“ та три безпілотні літальні апарати.

Для дій на північному напрямку російські окупаційні війська зосередили у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей Росії близько 17 тис. військових.

Російські військові завдали удару по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині. Музей повністю зруйновано, двоє людей загинули, шість осіб поранені.

У Москві готуються до паради 9 травня та розробили інструкцію на випадок нападу українських безпілотників.

До паради буде залучено 165 одиниць техніки. Із них 125 одиниць основного складу, 40 резерву. У параді буде використано один танк Т-34, десять Т-72 Б3М, десять Т-80 БВМ, сім Т-90М, а також три Т-14 “Армата”.