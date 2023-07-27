Контрнаступ ЗСУ триває

Воїни Сил спеціяльних операцій Збройних сил України проводили зачистку села Старомайорське Донецької області, був бій з членами російського 247-го парашутно-десантного полку. Супротивники 26 липня зазнали поразки й були змушені здатися у полон. Село розташоване на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що військо рухається вперед на південному напрямку.

Сили оборони України завдають удари по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту. В РФ продовжили терміни відновлення Кримського мосту до 31 грудня 2023 року.

ЗСУ вибили росіян із позицій біля Андріївки під Бахмутом. Звільнення Андріївки покращить тактичне положення Сил оборони у районі Бахмута. Це також дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута. Водночас росіяни без успіху наступали в районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки. Українські військові за добу уразили п’ять пунктів управління, дев’ять зенітно-ракетних комплексів, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також чотири станції РЕБ, ліквідували під Бахмутом 95 російських загарбників, ще 187 поранили, а також знищили 8 складів з боєприпасами і склад паливо-мастильних матеріялів. Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси довколо Бахмута.

На Мелітопольському напрямку, в районі Роботиного, у зв’язку зі щільним мінуванням положення українських сил – без змін.

Росіяни звинуватили Україну в атаці на корабель „Сергій Котов“ у Чорному морі. Для цього Сили оборони начебто використали два безекіпажні катери. Атаку нібито змогли відбити. Морські піхотинці знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

У тимчасово окупованому Криму є влучання у закинуті фарми у селі Красна Поляна, де знаходився особовий склад та боєприпаси окупантів.

В окупованій Каховці на Херсон-щині пролунала серія вибухів. 25 липня у тимчасово захопленому Донецьку пролунали вибухи.

Російська армія атакувала дронами-камікадзе інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.

Експерти Міжнародного аґентства з атомної енерґії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Внаслідок російської аґресії в Україні загинули 497 дітей, 1,077 зазнали поранень.

Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашу-ніна, який командував „Ленінг-радським полком“. Є. Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам „Шторму“, які опинилися в оточенні. Полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було „відсічено“ від однополчан та серйозно поранено. Він помер. „Ленінградський полк“ сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.