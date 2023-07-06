Контрнаступ ЗСУ – нові успіхи

На Мелітопольському та Бердянському напрямках українські бійці просунулися в глибину оборони росіян до 7,5 км,

звільнили дев’ять населених пунктів, повернувши під контролю близько 160 кв. км української землі, розповів 5 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бриґадний генерал Олексій Громов.

„У цілому в ході наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала і характеризується спробами противника вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах“, – зазначив О. Громов. За його словами, протяжність так званої „гарячої“ лінії зіткнення перевищує 1,200 км. Він також нагадав про загрозу військового вторгнення окупантів з півночі, про десантні можливості РФ, які також не можна „повністю виключати“, плюс кордон з Придністров’ям, де Росія містить обмежене угруповання військ. Тому в цілому така лінія може становити близько 3,800 км“.

Довкола міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України за добу знищили пів сотні російських військових, польовий пункт боєпостачання та три човни загарбників – ОК „Південь“.

Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку, ворог вибитий з низки позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Повітряні сили Збройних сил України за добу знищили 20 російських ударних дронів та 6 розвідувальних.

Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зов-нішньої лінії електропередачі, після чого ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена чотири місяці тому.

Росіяни завдали удару по місту Первомайський на Харківщині, 43 людей отримали поранення, із них 12 – діти.

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої 3 липня, зросла до трьох людей, 21 цивільний отримав поранення.

Російська армія обстріляла Херсон, загинули двоє людей.