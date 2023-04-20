18 квітня під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зелен­ський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці, заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання „Донецьк“ щодо ситуації в реґіоні, поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу. Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання. Також В. Зеленський вручив державні нагороди.

Президент відвідав госпіталь із пораненими українськими військовими й вручив їм бойові нагороди.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала: „Українцям не варто чекати, що настане такий день, коли Сили оборони заявлять про початок контрнаступу, тим більше, що певні дії вже відбуваються. Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це пляни Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють“. Водночас вона наголосила, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Загалом же йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі території, тому говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. І плян остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреаґувати.

Г. Маляр зазначила, що російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіїв­ському та Мар’їнському напрямках.

Прем’єр-міністер Денис Шмигаль в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що українська влада нині сконцентрована на підготовці контрнаступу для звільнення своїх територій від російських загарбників.

В Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерляндів та Німеччини.

Понад 7,000 українських військових вважаються зниклими безвісти, дві третини з них, ймовірно, у полоні. Решта – загиблі. Управління Вер­ховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22,904 жертви серед цивільного населення від початку повномаштабного вторгнення, з яких 8,534 загиблих і 14,370 поранених.

Росія скасувала проведення знаменитого “танкового біатлону” в 2023 році. Так звані “Армійські міжнародні ігри” більш відомі як “танковий біатлон” вирішили проводити щодва роки. Причину скасування заходу в цьому році не повідомляють. Ймовірною причиною може бути гострий дефіцит танків та залучення танкових екіпажів для “біатлону” у війні проти України.

Ще у вересні 2022 року російські окупанти почали застосовувати на полі бою надзвичайно рідкісні танки Т-72Б3М зразка 2014 року, які виготовлялись одиничними зразками спеціяльно для проведення танкових змагань.