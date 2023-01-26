Комісія ООН веде розслідування

КИЇВ. – Рада з прав людини ООН створила Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні з мандатом розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини в контексті війни РФ проти України. Комісія має представити свої висновки та рекомендації, зокрема щодо притягнення до відповідальности осіб, винних у скоєнні порушень, Раді ООН з прав людини в березні 2023 року.

До складу Комісії входять Ерік Мьосе (голова), Ясмінка Джумхур та Пабло де Грейф. Представни­ця міжнародної комісії Я. Джумхур 23 січня розповіла про попередні результати роботи: „Комісія встановила, що на території України були скоєні воєнні злочини, порушення прав людини та міжнародного, гуманітарного права, і відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть російські збройні сили“. Ці порушення можна згрупувати у дві категорії – ті, що посягають на недоторканість особи, та ті, що стосуються інфраструктури. „Ми зареєстрували кілька злочинів проти дітей, у тому числі широкого спектру сексуальних насильств“, – сказала вона. У комісії ООН нагадали про вивезення дітей з України до Російської Федерації.