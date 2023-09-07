Коломойського посадили за ґрати

КИЇВ. – Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігореві Коломойському 2 вересня. Суд взяв його під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн.

Президент України Володимир Зеленський не став напряму коментувати обрання запобіжного заходу олігархові І. Коломойському. Нато­мість у вечірньому зверненні він згадав своє бачення України після вій­ни: „Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Европі, як і завжди. Але точно без багатолітнього „як завж­ди“ щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила“. Він не уточнив, кого саме має на увазі, натомість подякував правоохоронцям „за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались“.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха І. Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в „Укртатнафті“ та „Укр­нафті“.

Встановлено, що впродовж 2013-2020 років він леґалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. За даними правоохоронців, було створено кредитні зобов’язання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.