Коли Україна має відзначати День державности

28 липня Україна відзначила вперше День державности. Запровадити нове державне свято, яке мало відзначатися у день хрещення Київської Русі-України, 28 липня, запропонував Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежности України рік тому. Але так сталось, що День державности відзначили 28 липня лише один раз, бо вже наступного року з огляду на перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий стиль календаря свято має перенестися наступного 2024 року на 15 липня. Що дивує і викликає цілком логічне запитання. Адже маємо згідно діючої нині Конс-титуції світську державу Україна, в якій церква відділена від держави. Тим більше, що в нашій державі поряд з різними течіями християнства існують і інші масові релігійні конфесії, які не мають ніякого відношення до важливої дати прийняття князем Київським Воло-ди-миром у 988 році християнства на Русі, хоча віруючі цих конфесій брали і беруть активну участь у відновленні української державності 24 серпня-1 грудня 1991 року і подальшій розбудові державности України в наступні 30 років та відстоюванні самого існування нашої державности в ході триваючої донині з 2014 року визвольної війни за Українську державу. Саме в цій трагічній війні за нашу свободу українські громадяни різних конфесій і навіть громадяни далекі від релігійних вірувань показали силу, героїзм та хоробрість українського народу – ми стали прикладом для світу, як зі зброєю в руках обстоюється державність, яка цінується її громадянами понад усе! Саме тому започатковане свято Державности має сприяти утвердженню спадковости Українсь-кої державности, збереженню історичної справедливости і захисту національних інтересів України.

Через що широка патріотична громадськість пропонує святкувати День державности саме 24 серпня, не змішуючи докупи світські національні свята і чисто конфесійно-релігійні, при всій їх важливості.

Очевидно не варто також переносити разом з святкування Свята Покрови Божої Матері з 14 жовтня на 1 жовтня і вже засновані державні свята – Свято захисників Вітчизни та свято УПА.

Київ