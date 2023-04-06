КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Партнер UNICEF, благодійний фонд „Безпечне майбутнє“, передав допомогу дитячому будинку-інтернату, що у містечку Знам’янка на Кіровоградщині. 1 березня директорка закладу Тетяна Валько повідомила, що понад 100 дітей із інвалідністю отримали від UNICEF допомогу на 375 тис. грн. Це комплекти одягу, розвиваючі ігрові набори, спортивний інвентар та лікарські засоби.

„Для нас пріоритетною є допомога родинам із дітьми та сімейним формам виховання. Але зараз у такий складний для України час, коли кожна дитина потребує підтримки незалежно від того, де виховується. Жодна дитина не повинна страждати. Наша місія – доставляти життєво необхідну допомогу дітям і сім’ям в Україні, і ми це робимо“, – розповіла керівниця програм UNICEF у Кіровоградській області Тетяна Федоренко.

Благодійна організація „Безпечне майбутнє“ створена Кіровоградською реґіональною торгово-промисловою палатою у серпні 2022 року задля провадження благодійної діяльности у сферах освіти і науки, охорони здоров’я, культури і мистецтва, соціяльного захисту, екології та охорони довкілля.