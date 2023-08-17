Книга розповіла про козаків-героїв

КИЇВ. – У Музеї Революції гідности 2 серпня про українських героїв говорили письменники Лариса Ніцой, Роман Коваль і Павло Вольвач, журналісти Юрій Бутусов та Євген Букет, лідери гуртів “Кому вниз” і „Сокира Перуна” – Андрій Середа і Арсеній Білодуб, художниця Марина Соченко, композитори В’ячеслав Купрієнко, Анатолій Сухий, видавець Марко Мельник.

Головними героями в цей вечір були козаки з Києва, Галичини та Закарпаття, які взяли до рук зброю і стали на бій проти “другої армії світу”.

Про цих козаків розповідає книга Р. Коваля “Побратима мого зачепила куля вражая”. У ній серед інших опубліковано спогад Сергія Бойка, козака “Карпатської Січі”, який воював під проводом Андрія Жованика. Саме про нього найбільше говорили в цей вечір.

Презентація книги перетворилася на вечір пам’яті А. Жованика. Адже в той день виповнилася річниця як він загинув. Назву книзі дав рядок з пісні Анатолія Сухого “Скоростріл, куфайка”. Пісня прозвучала у виконанні А. Сухого, лідера гурту “Рутенія”. Промовляла дружина воїна Оксана Жованик, з якою він мав трьох дітей. З Харкова приїхала подруга Георгія Тарасенка, героя книжки.

Торік 12 березня хлопці з “Фрайкора” на чолі з Г. Тарасенком виявили і знешкодили групу осіб, які плянували підриви військових і цивільних об’єктів у Харкові.

У книжці оприлюднено спогади Юріса Юраша з 49-го Окремого стрілецького батальйону ЗСУ, донедавна голови правового комітету Сейму Латвії. Про А. Жованика він сказав: “Андрій – найкраща та кришталево найчистіша людина. На таких людях, як він, направду, тримається вся нація. Вони – ядро вашого народу”.

Старший лейтенант ЗСУ Віталій Онищук, який багато років опікується національним вихованням молоді, пообіцяв започаткувати щорічний вишкільний табір імені А. Жованика.

На пам’ять про полеглих заспівав пісні В’ячеслав Купрієнко, композитор і поет.

У залі була авторка віршів до однієї з пісень – Оксана Стоміна, дружина воїна Дмитра Паскалова, який з 18 травня 2022 року разом із захисниками “Азовсталі” перебуває в російському полоні.

У музеї в цей вечір було організовано виставку 12 картин військовослужбовців Марини Соченко. Один з її синів уже воює, а молодший оформлюється до війська.

У цей вечір урочисто прийняли до Історичного клюбу “Холодний Яр” Ларису Ніцой, дитячу письменницю.

На пам’ятникові козакам-добровольцям у Холодному Яру викарбовано слова А. Жованика: “Загинути в бою за Україну – це честь та привілей”.

Наприкінці вечора Р. Коваль оголосив, що у жовтні “Холодний Яр” плянує збудувати другу чергу Меморіялу козакам-добровольцям у Холодному Яру. Вже виготовлено горельєфи Олегові Собченку із 72-ої бриґади Чорних запорожців та поетові Юрію Руфу, стрільцеві 24-ої бриґади ім. Короля Данила. Зараз скульптор Ігор Семак працює над образом аеророзвідника Юліана Матвійчука з Полтави. Святослав Силенко і Олег Слабоспицький вже збирають кошти на пам’ятник десантникові Денису Антіпову.

Завершився вечір піснею, яку всі герої презентованої книги знали, любили і співали. Пісню “Лента за лентою набої подавай” виконав її автор А. Сухий.