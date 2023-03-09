Книга про битву за Україну

Мені досить буде авторських примірників та можливої підтримки видання на одну з міжнародних літературних премій, адже все це працює на Україну.

Актуальність документальної книги зумовлена гарячими подіями в Україні, яка зазнала повномаштабного вторгнення Росії. Подана позиція Генсека ООН Антоніу Ґуттереша, Папи Римського Франциска; лідерів провідних країн Б. Джонсона (Велика Британія), Е. Блінкена (США), Д. Трю­до (Канада), Е. Макрона (Фран­ція), М. Драґі (Італія), А. Дуди (Польща); відомого письменника Стівена Кінґа, акторів А. Шварценеґ­ґера та П. Рішара; 177 лавреатів Нобелівської премії.

Моя адреса: zorja58@gmail.com.

Київ