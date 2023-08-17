Керівники БЕБ звільнені

КИЇВ. – Керівники Бюра економічної безпеки (БЕБ) звільнені. Тимчасово виконання обов’язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука. Це вже шоста зміна керівництва БЕБ за останні три роки.

Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника БЕБ Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов’язки директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.З почат-ку липня Е. Федоров та його перший заступник Віталій Гагач пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні звільнення.

У травні 2023 року розслідування видання „Bihus.Info“ виявило, що дружина Е. Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецької области. Компанія „Ґльобальні технології майбутнього“, співвласницею якої є О.Федорова, продає ремонтним заводам „Укрзалізниці“ діоди за завищеними у 1.5-2 рази цінами.

Щодо В. Гагача, то це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.