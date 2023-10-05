ВАШІНҐТОН. – Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. Тимчасово на посаду призначили Патріка Макгенрі, пише „ВВС”.

“Цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США. Тепер Палата представників перебуває в невідомості, але є певна процедура, яка визначає, що буде далі”, – пояснили журналісти.

Спікер Палати представників – третя особа в США після президента і віцепрезидента. 216 членів Палати представників підтримали рішення про відставку Маккарті, зокрема вісім членів Республіканської партії. Проти виступили 210 конґресменів. Відставку Маккарті іцінюював представник ультраправого крила його партії Метт Ґейц. Причина – Маккарті пішов на співпрацю з демократами, аби уникнути шатдавну. Також Ґейтц звинувачував Маккарті у начебто домовленостях з Білим домом про просування підтримки України в Конґресі, пише Остап Яриш, український журналіст, який з 2019 року коментує політику Вашінґтона для української служби “Голос Америки”.

“Що це означає для України? На цьому етапі – розгляд нового фінансування для Києва відкладається на невизначений термін. Тепер Палата представників має обрати нового спікера. До цього конґресмени не зможуть голосувати за інші нагальні питання”, – написав журналіст.

О.Яриш додав, що підтримка України залежатиме від того, кого оберуть новим спікером. Спікер визначає законодавчі пріоритети, вирішує, які голосування вносити на розгляд, і яку в цілому вести політику. “Тож велике значення тут матиме і те, який вплив на нового спікера матиме радикальне крило партії”, – підсумував журналіст.

У палаті починається процес обрання нового постійного голови. Спроґнозувати його тривалість неможливо, позаяк республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 в демократів. Голосів лише п’яти з них достатньо, щоб заблокувати будь-яке призначення.