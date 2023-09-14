Квітнуть соняшники у гільзах

ТЕРНОПІЛЬ. – 29 серпня у День пам’яті захисників України, тернопільці продовжили благородну справу мешканців Черкас: вони поставили у 100 гільз від артснарядів соняшники на центральній площі Тернополя. Саме ці квіти після Іловайської трагедії стали символом загиблих на війні героїв. У заході „Соняхи пам’яті“ взяли участь представники влади, волонтери, родини військових.

Соняшники поставили на алеї з портретами захисників, які віддали життя за Україну.

Також на заході погасили нову марку „Вічна пам’ять“, яку „Українська пошта“ випустила спеціяльно до цього дня. Ескізом до марки стала картина Заслуженого художника України, бережанця Олега Шупляка „Журба“. На ній козак – бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. На Микулинецькому кладовищі відбулася поминальна панахида за воїнів – героїв.