Кат зазнав великих втрат

Путін, як на нас напав,

То на відсіч не чекав,

Плянував він за три дні

Нас розбити у війні.

Дуже помилився кат:

Він зазнав великих втрат,

І зайшов у глухий кут

Наступ орків на Бахмут,

Не долають оборони

Путінсько-іранські дрони.

Тож аґресор нову зброю

Кинуть вирішив до бою.

„Чудо-зброєю“ вважали

Москалі свої „Кинджали“,

Та вони того не ждали,

Що збиватимем „Кинджали“.

Майже всі їхні „прильоти“

Ліквідують „Петріоти“,

Даєм Раші відкоша,

І за це спасибі США;

За успішную роботу

Дяка й нашим патріотам.

Хоч є жертви та руїна,

Переможе Україна!

Київ