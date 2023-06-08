Кат зазнав великих втрат

Путін, як на нас напав,
То на відсіч не чекав,
Плянував він за три дні
Нас розбити у війні.
Дуже помилився кат:
Він зазнав великих втрат,
І зайшов у глухий кут
Наступ орків на Бахмут,
Не долають оборони
Путінсько-іранські дрони.
Тож аґресор нову зброю
Кинуть вирішив до бою.
„Чудо-зброєю“ вважали
Москалі свої „Кинджали“,
Та вони того не ждали,
Що збиватимем „Кинджали“.
Майже всі їхні „прильоти“
Ліквідують „Петріоти“,
Даєм Раші відкоша,
І за це спасибі США;
За успішную роботу
Дяка й нашим патріотам.
Хоч є жертви та руїна,
Переможе Україна!
Київ