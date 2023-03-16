Карина Гусельникова пише про війну

Молода поетка Карина Гусельн­икова народилася в селі Байрак, що на Полтавщині. Цей квітучий край дарує авторці надхнення писати вірші віддавна. Але коли розпочалася війна почала свої переживання та думки переносити у рядки на папері. Так, вірш „Тато“ було написано, коли її чоловік їздив до Харкова (він працює водієм) під час сильних бомбувань. Так народжуються нові твори молодої полтавчанки у такі нелегкі для країни та всіх українців часи…

Живи!

Я звертаюсь до дівчини молодої, гарної

я пишу до України, вірної і славної.

Дякую, країно-ненько,

що зростаєш ти синів,

вільних, сильних, незалежних і

незламних в боротьбі.

Закохалась в Україні,

народила сина я,

зрозуміла, де є щастя, дякую,

моя земля.

Мріяла я у пшениці,

тут плела я колоски,

Дякую, країно-ненько,

я пишаюся, живи!

Перший вірш я написала

під співання солов’я,

перший крик дитя кричало,

дякую, моя земля!

Українцями ми звемось,

ними будемо завжди,

Дякую, країно-ненько,

я пишаюсь, ти живи!

Україна – це Европа

Незалежні були 30 років,

незалежна країна була,

але зараз ми у Европі,

все змінила та клята війна.

Скільки сліз, скільки болю і жалю,

сподівань і нездійсненних мрій,

молитов скільки мами плекали

і сльозами казали про гріх.

У нас є історична подія,

ми ступили на шлях до добра,

ми це все, чуєте, заслужили

і назад вже дороги нема.

Україна – це Европа,

українці є народ:

вільні і незламні досі,

результат вже є, він ось.

А в нас радості скільки і жалю,

а емоції просто бурлять,

ми – в Европі, а значить ми можем

і Европі щось показать.

Україна – це Европа,

Україна вільна досі,

за нас світ, ми будем завжди,

хай же гинуть вороги.

Світ! Подяка за підтримку,

чесно, вас не підведем!

Скоро наша перемога –

відсвяткуєм в нашу честь!

Заспіваєм пісень добрих,

будем гордо святкувать,

і крізь сльози скажем разом „ні“,

ніколи більше ми

не будем воювать.

Україна

Моя мати – Україна

батько мій – це рідний Львів,

тут нас долею справило,

тут Одеський є узвіз.

Мої діти – полонина,

а бабуся – степ і гай,

в Україні я – дитина,

тут прийшла пора кохать.

Мій дідусь – старий Дніпро,

моя мрія – мирне небо,

ми тут творимо добро,

й більш нічого нам не треба.

У піснях є про калину

і про жито – як не знать!

В нас калина – мов дитина,

то є символ „любий край“.

Нема країни кращої –

не треба і шукать,

кохаємо і бачимо

мій любий гарний рай!

Рідна Полтава

Цвітуть тюльпани у рідній Полтаві,

а в Києві – каштани звідусіль,

лунає голос в ріднім краї:

„Матінко-Полтаво, ти живи!“

Ми всі так любимо Полтаву,

вона вже стала затишним крилом,

ростуть тут діти, чути голос мами,

мій рідний край – кохання ожило.

Травнева Полтава! Красуня весняна!

Духовна столиця країни із мрій!

Я тут закохалась, я тут обійнялась,

і тут у Полтаві народжувавсь Вій.

Тут Котляревський,

і Гоголь родився,

Полтавська земля на поетів багата.

Тут ярмарок славний,

галушки й альтанка,

тут є рушники і добро в кожній хаті.

Полтавщина – рідна, кохана моя.

А Ви бували ко̀лись у Полтаві?

Я раджу Вам приїхати до нас,

цвітуть тюльпани

й чути голос мами…

Полтавщина – найкраща сторона.

Тато

Мій тато не повернеться додому…

Він – янгол, і тепер – на небесах…

Я вдячний Богу за такого тата!

Як жаль, що він тепер

лиш у думках.

Ніколи не візьме мене на руки

І пісню він уже не заспіва.

Я вдячний долі за такого тата!

Як жаль, що він тепер лиш спогляда.

Із неба дивиться на сина

І на дружину, що в платку:

„Я вдячний долі за такого сина,

він теж піде служить у ЗСУ.

Тоді вже буде тихо в Україні,

Не буде чути вибухів й гармат.

Тоді вже буде новая держава

Й нікому не захочеться стрілять.

Синочку, рідний, скоро перемога!

Ти мамі так тихенько це скажи!

Усі птахи повернуться додому.

Ти вір, синочку, а мене не жди.

Я дякую країні нашій милій

За те, що ти зростаєш на землі,

Де правда, слово і жага до волі

Все переможе, і настане мир!“