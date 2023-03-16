Карина Гусельникова пише про війну

Молода поетка Карина Гусельникова народилася в селі Байрак, що на Полтавщині. Цей квітучий край дарує авторці надхнення писати вірші віддавна. Але коли розпочалася війна почала свої переживання та думки переносити у рядки на папері. Так, вірш „Тато“ було написано, коли її чоловік їздив до Харкова (він працює водієм) під час сильних бомбувань. Так народжуються нові твори молодої полтавчанки у такі нелегкі для країни та всіх українців часи…
Живи!
Я звертаюсь до дівчини молодої, гарної
я пишу до України, вірної і славної.
Дякую, країно-ненько,
що зростаєш ти синів,
вільних, сильних, незалежних і
незламних в боротьбі.
Закохалась в Україні,
народила сина я,
зрозуміла, де є щастя, дякую,
моя земля.
Мріяла я у пшениці,
тут плела я колоски,
Дякую, країно-ненько,
я пишаюся, живи!
Перший вірш я написала
під співання солов’я,
перший крик дитя кричало,
дякую, моя земля!
Українцями ми звемось,
ними будемо завжди,
Дякую, країно-ненько,
я пишаюсь, ти живи!
Україна – це Европа
Незалежні були 30 років,
незалежна країна була,
але зараз ми у Европі,
все змінила та клята війна.
Скільки сліз, скільки болю і жалю,
сподівань і нездійсненних мрій,
молитов скільки мами плекали
і сльозами казали про гріх.
У нас є історична подія,
ми ступили на шлях до добра,
ми це все, чуєте, заслужили
і назад вже дороги нема.
Україна – це Европа,
українці є народ:
вільні і незламні досі,
результат вже є, він ось.
А в нас радості скільки і жалю,
а емоції просто бурлять,
ми – в Европі, а значить ми можем
і Европі щось показать.
Україна – це Европа,
Україна вільна досі,
за нас світ, ми будем завжди,
хай же гинуть вороги.
Світ! Подяка за підтримку,
чесно, вас не підведем!
Скоро наша перемога –
відсвяткуєм в нашу честь!
Заспіваєм пісень добрих,
будем гордо святкувать,
і крізь сльози скажем разом „ні“,
ніколи більше ми
не будем воювать.
Україна
Моя мати – Україна
батько мій – це рідний Львів,
тут нас долею справило,
тут Одеський є узвіз.
Мої діти – полонина,
а бабуся – степ і гай,
в Україні я – дитина,
тут прийшла пора кохать.
Мій дідусь – старий Дніпро,
моя мрія – мирне небо,
ми тут творимо добро,
й більш нічого нам не треба.
У піснях є про калину
і про жито – як не знать!
В нас калина – мов дитина,
то є символ „любий край“.
Нема країни кращої –
не треба і шукать,
кохаємо і бачимо
мій любий гарний рай!
Рідна Полтава
Цвітуть тюльпани у рідній Полтаві,
а в Києві – каштани звідусіль,
лунає голос в ріднім краї:
„Матінко-Полтаво, ти живи!“
Ми всі так любимо Полтаву,
вона вже стала затишним крилом,
ростуть тут діти, чути голос мами,
мій рідний край – кохання ожило.
Травнева Полтава! Красуня весняна!
Духовна столиця країни із мрій!
Я тут закохалась, я тут обійнялась,
і тут у Полтаві народжувавсь Вій.
Тут Котляревський,
і Гоголь родився,
Полтавська земля на поетів багата.
Тут ярмарок славний,
галушки й альтанка,
тут є рушники і добро в кожній хаті.
Полтавщина – рідна, кохана моя.
А Ви бували ко̀лись у Полтаві?
Я раджу Вам приїхати до нас,
цвітуть тюльпани
й чути голос мами…
Полтавщина – найкраща сторона.
Тато
Мій тато не повернеться додому…
Він – янгол, і тепер – на небесах…
Я вдячний Богу за такого тата!
Як жаль, що він тепер
лиш у думках.
Ніколи не візьме мене на руки
І пісню він уже не заспіва.
Я вдячний долі за такого тата!
Як жаль, що він тепер лиш спогляда.
Із неба дивиться на сина
І на дружину, що в платку:
„Я вдячний долі за такого сина,
він теж піде служить у ЗСУ.
Тоді вже буде тихо в Україні,
Не буде чути вибухів й гармат.
Тоді вже буде новая держава
Й нікому не захочеться стрілять.
Синочку, рідний, скоро перемога!
Ти мамі так тихенько це скажи!
Усі птахи повернуться додому.
Ти вір, синочку, а мене не жди.
Я дякую країні нашій милій
За те, що ти зростаєш на землі,
Де правда, слово і жага до волі
Все переможе, і настане мир!“