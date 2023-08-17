Кара для російських генералів

КИЇВ. – Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони ефективно працюють не лише на лінії фронту, а й поза нею. Про це поінформував представник ГУР Андрій Юсов: „Подроб-иці щодо цієї інформації ми будемо спостерігати, читаючи некрологи російських генералів, і не тільки. А те, що спецпідрозділи ГУР ефективно працюють не лише на лінії фронту, а і за нею, це, власне, не новина. І головне, що це добре знають і розуміють рашисти – знають, що відплата неминуча і може віднайти їх, де б вони не знаходилися. І так, власне, і має відбуватися. Наразі ми не коментуємо ці події. Але ворог нищиться – і сили і засоби. Втрати ворога великі.

До спецбатальйону „Шаман“ беруть людей, які готові нищити ворога, захищати країну, мають для цього можливість і готові вчитися.

Це ефективний спецпідрозділ, який разом з іншими представниками Сил безпеки і оборони нищить ворога. Бійці елітного батальйону „Шаман“ вже не перший рік здійснюють рейди на інфраструктуру в тилу росіян, щоб вбивати високопоставлених російських офіцерів.