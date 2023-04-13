Канада купуватиме уран з Кіровоградщини

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Державне підприємство “Енерґоатом” та канадська компанія CAMECO підписали двосторонні контракти, які передбачають, що “Енерґоатом” продаватиме Канаді уран, який видобувають на території Кіровоградської области. Переробку українського урану забезпечить CAMECO.

Як зазначив президент „Енерґоатому“ Петро Котін, підписані угоди надважливі для України, адже з моменту повномаштабного вторгнення Росії компанія розірвала всі договори на постачання ядерного палива для атомних електростанцій з Росії. Враховуючи ситуацію на світовому ринку та наявний дефіцит потужностей з переробки урану, додав він, підписання відповідних контрактів ґарантує стабільність у забезпеченні ядерним паливом.

Компанія CAMECO – один із найбільших у світі виробників природного урану та надавач послуг з його конверсії. За підсумками 2021 року частка компанії в загальносвітовому виробництві урану становила 9 відс.