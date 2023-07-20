Канада закінчила дозволи на роботу й проживання

15 липня закінчився термін дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), що дає право українцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу і тимчасове безкоштовне поселення. Оголошена канадським урядом у березні 2022 року програма не була продовжена на новий термін. Таким чином 15 липня був останнім днем прийому заявок від українців, які хочуть скористатися цією міґраційною програмою. Аби претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, володарі візи мають приїхати до Канади до 31 березня 2024 року, а допомога надаватиметься до березня 2025-го.

З часу оголошення програми CUAET Канада отримала понад 1.1 млн заявок від українців, з яких затверджені майже 800 тис. Водночас за цією програмою до Канади прибуло менш ніж 167 тис. осіб.

Українці, які рятуються від війни, можуть безкоштовно прилетіти у Канаду і два тижні проживати у готелі. Вони також можуть отримати разову виплату від федерального уряду та щомісячну фінансову підтримку від уряду провінції, в якій зупиняться. Їм доступні безкоштовні мовні курси та заняття з підвищення кваліфікації.