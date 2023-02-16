Кадрові зміни в уряді

КИЇВ. – Кабінет міністрів 14 лютого звільнив з посад заступників міністра оборони Івана Руснака та Олега Гайдука і зас­тупника міністра з питань стратегічних галузей промисловости Олександра Котія.

Водночас уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони; Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сєргєєва, Василя Тетерю, Леоніда Тимчен­ка – заступниками міністра внутрішніх справ. Інну Ящук призначено державним секретарем МВС.

Міністер оборони Олексій Резніков заявив, що після звільнення генерал-полковник Іван Руснак та Олег Гайдук залишаться у команді Міноборони та працюватимуть радниками міністра.

10 лютого Кабмін звільнив з посад заступників міністра внутрішніх справ Мері Акопян, Ігоря Бондаренка, Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко – вони подали заяви про відставку. У МВС у цьому зв’язку зазначали, що це звична процедура: коли звільняється міністер, то подають у відставку його перший заступник та всі заступники.

Президент представив голову СБУ

13 лютого Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Служби безпеки України Василя Малюка керівному складу СБУ. Він зазначив, що генерал-майор Василь Малюк – бойовий офіцер і фахівець.

В. Зеленський зазначив, що нині СБУ веде боротьбу з колаборантами. Він відзначив роботу працівників СБУ, які ведуть боротьбу з ворогом на тимчасово окупованих територіях України. На прохання В. Зелен­ського присутні вшанували хвилиною мовчання працівників спецслужби, які загинули, виконуючи важливі завдання на тимчасово окупованих територіях, у Бахмуті та інших містах, де триває запекле протистояння з російським аґресором.

В. Малюк подякував Прези­дентові за довіру й пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів.

Буде антикорупційний орган

До робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій, заявив 13 лютого Міністер оборони Олексій Резніков. За його словами, до робочої групи долучилися представники проєктів реформи оборонних закупівель, посилення доброчесності та професіоналізму в Мінобо­рони, „Бігус Інфо“, Центру оборонних стратегій, Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, громадські організації „Демократична сокира“, „Стоп корупції“, „Разом проти корупції“, Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, „Волонтерського руху“, Ради громадського контролю НАБУ, „Автомайдану“, Асоціяції громадського харчування.

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього почали лунати заклики до відставки О. Резнікова.

25 січня О. Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом його звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Триває слідство щодо п’ятьох осіб через ймовірні зловживання з закупівлями в Міноборони.

Після цього повідомили про формування громадського антикорупційного механізму.