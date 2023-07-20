З участю Швайцарії

БЕРЕЖАНИ. – У невеликому селі Потутори місцевий господар Іван Бойко та Христина Ліберґер зі Швайцарії створили спільне господарство „Жива земля Потутори“. Вони першими в Україні кілька років тому стали вирощувати і виготовляти органічну продукцію, відмовилися від застосування штучних добрив і хемічних засобів. Сюди навідуються люди з різних областей України, щоб відчути поживну цінність та якість запашного хліба, олії, помідорів, пахучого сиру, молока та іншої продукції.

Бережанці разом зі швайцарцями привели в порядок занедбані поля, і тепер тут колоситься золотиста пшениця, дозріває гречка. Поруч пасуться доглянуті корови з їхнього господарства. Серед працівників фарми – молодий хлопець Тарас Старко. Він рано залишився без батьків, доїть корови і доглядає за ними.

На полях господарства квітнуть 35 видів трав, з яких виготовляють чаї та приправи. Швайцарка підбирає композиції чаїв і придумує до їхніх ароматів душевні українські назви „Ранок срібносяйний“, „Зимові візерунки“, „Вечір золотий“. Щоб зберегти природні властивості рослин, догляд за ними здійснюють вручну чуйні господині.

Юними помічниками у господарстві є учні Київської Вальдорфської школи „Софія“, які вчаться любити рідну землю, щоб виростити своїми руками перший урожай.

Господарство з Потутор допомагає своєю продукцією воїнам на передовій, біженцям, які постраждали на війні, сиротам і хворим.