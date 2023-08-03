З участю США та Канади

БЕРЕЖАНИ. – Міська рада висловила вдячність благодійному фонду „Cash For Refugees“ зі США за матеріяльну допомогу для біженців, які постраждали від війни. 240 родин, люди з інвалідністю, сироти, старші особи, родини з неповнолітніми дітьми, які отримали прихисток у Бережанах, а також у Нараївській та Саранчуківській громадах, отримали допомогу на суму близько 36 тис. дол. Це велика підтримка для знедолених, згорьованих війною людей.

Також у місті за підтримки благодійного фонду „Посмішка“, організації „Save the children“ та Уряду Канади було створено громадський центр „Дружній простір до дітей та молоді“. Вчителі, працівники міської ради, художні майстрині навчали дітей з родин переселенців та юних бережанців творити добро, відкривати дитячі серця для гармонії любови, радости, щастя, миру, милосердя. Христина Романишин і Світлана Москалець у творчій майстерні вчили дітей робити подарунки для солдат. Ярослав Стефанюк зацікавив дітей робототехнікою. Марта Сеньків проводила спортивні змагання. Денис Власенко грав з дітьми в теніс, а Наталія Черняк вчила юних друзів англійської мови. Марія Лук’янова з міської ради поділилася досвідом, як дітям правильно користуватися своїми першими грошима. Алла Соколовська організувала душевні зустрічі матерів з дітьми, які ділилися родинними традиціями.

Цінними уроками було щире, справжнє спілкування, яке особливо потрібне в нелегкий час війни.