З молитвою за Україну

ГАЙЛАНД ПАРК, Ню-Джерзі. – 20 травня Білоруська автокефальна православна церква Жировицької ікони Божої Матері відзначила престольне свято, на яке прибули Архиєпископ Святослав, численні священики. Настоятель митрофорний протоєрей Зіновій Жолобак та всі присутні виголосили численні молитви за Україну, яка потерпає від російської аґресії.

Жировицька ікона Божої Матері з’явилася в 1470 році поблизу села Жировичі в Білорусі. У лісі, який тоді належав литовському вельможі Олександрові Солтану, діти-пастухи побачили дуже яскраве світло, яке проникало крізь гілки грушевого дерева, що росло над струмком під горою. Хлопці підійшли ближче і побачили на дереві невелику ікону Божої Матері в променистому сяйві. Пастушки взяли іконку і віднесли до О. Солтана. Наступного дня до Солтана прийшли гості і господар захотів показати їм чудову знахідку, але не виявив ікони в скриньці. Через деякий час пастушки знову знайшли ікону на тому ж місці, де і перший раз, і знову віднесли її Солтану. Солтан дав обітницю спорудити на місці явлення ікони церкву на честь Пресвятої Богородиці, де згодом постав монастир, який отримав широку популярність завдяки чудотворній іконі Божої Матері.

Коли в червні 1660 війська гетьмана литовського Павла Сапєги і Сте­фана

Чарнецького перемогли московське військо під Полонкою, перемога була приписана чудотворному заступництву Божої Матері, особливо шанованої в Жировичах.