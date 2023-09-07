З вірою у перемогу України,

„Ґрани.ру“ – російське щоденне інтернет-видання призупинило випуск. Виходило із 14 грудня 2000 року. Публікувало статті та відео на підтримку опозиції та політичних ув’язнених, а також огляди та аналіз російських та світових політичних подій. Публікації „Ґрані.ру“ охоче викориcтовувала „Свобода“. Нижче вміщено уривки з прощальної заяви редакції цього видання.

„Старе опозиційне онлайн-медіа“, „першопрохідці боротьби з блокуваннями“, „зразкова демшиза“, „розлючені русофоби“ – від жодного з цих почесних звань ми не відмовляємося. Але їх неможливо переплавити на снаряди.

Весною 2014 року ми стали першим зареєстрованим російським ЗМІ, забльокованим за „законом Лугового“ – за правду про російську аґресію проти України. Тоді здавалося, що виживання „Ґрані“ символічно важливо, щоб кинути виклик путінській цензурі.

Ми боролися проти нормалізації аґресії. То була боротьба за терміни, за словник опису реальності. „Сепа­ратисти“, „громадянська війна на Донбасі“, „приєднання Криму“ – сьогодні всі ми знаємо ціну смертоносної редакторської недобросовісности.

„Ґрані“ намагалися прорвати інформаційну блокаду кримських татар. Коли їх засуджували до сталінських термінів, у „незалежних“ російських (зокрема еміґрантських) ЗМІ спрацьовувала потужна глушилка. Ми завжди вписувалися за дисидентів.

„Ґрані“, звичайно, не входять до екосистеми російських ЗМІ у вигнанні. Але, на жаль, ми теж родом звідти, з олігархічної Москви 1990-их та 2000-их, з розбещеного легкими грошима, інфільтрованого чекістами московського медіагадюшника, смердючого світу вискарика та обіймашок з упирями. Ми тисячами ниток пов’язані з цим токсичним середовищем, і цього біографічного факту не скасують жодних колонок Новодворської. Сьогодні, коли бенефіціяри російської машини війни безсоромно видають себе за її жертв, чи може скільки завгодно дисидентський російський проєкт намацати просто ґрунт під ногами?

Перезапуск „Ґрані“ можливий тільки з новою командою та новою програмою. Цей проєкт має бути присвячений розпаду імперії, деколонізації, визвольній боротьбі народів Росії. Якщо ви хочете робити такий проєкт, напишіть на assograni-at-gmail.com.

З вірою у перемогу України,

ваша редакція