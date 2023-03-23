Зібрали 100 тис. грн на дрон

СМІЛА, Черкаська область. – Пара­фіяни храму Івана Хрестителя Православної церкви України зібрали 100 тис. грн., за які придбали дрон для українських військових. Без­пілотник MAVIC 3 з іншими необхідними для воїнів речами відправили на фронт.

Настоятель храму, військовий капелян Михайло Шевчук розповідає: „Одна з бриґад, яка захищає Україну від московської орди, попросила нашу парафію придбати для них безпілотника. Коли я сказав громаді про таку потребу, вона згуртувалася. І ось, я вже тримаю придбаний нею дрон у руках“.

Сміла активно допомагає українським військовим. 7 березня для них передали черговий дрон, закуплений за кошти міського бюджету Смілянської територіяльної громади.