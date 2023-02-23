Зустріч із захисником „Азовсталі“

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – У місті відбулося прощання з колядою. Творчі колективи Бережанської громади представляли різдвяні композиції, колядки і вертеп. Патріотичного піднесення додали колядники з дитячого хору „Голосинка“ Жуківської мистецької школи. Вони передали 17 тис. грн на тепловізори для Збройних сил України.

Працівники Державного історико-архітектурного заповідника організували зустріч бережанців із уродженцем міста, захисником Маріюполя, майором полку „Азов“ Арсеном Дмитриком. Він нагороджений орденом „За мужність“ II ступеня. Всі – від дітей до старших людей – прийшли подякувати воїну за героїзм та неоціненний внесок у перемогу України.

Арсен розповів про самовіддану оборону захисників Маріюпольського металюрґійного заводу. Він з побратимами пережив важкі бої та полон, але ніхто не зміг знищити сильний дух українських воїнів.

Учасники зустрічі долучилися до збору коштів на авто для військового підрозділу Арсена. Також окремо кошти передав колектив заповідника. Учні ліцею підготували пакунок із гостинцями. Голова громадської організації „Бережанський майдан“ Галина Проців подарувала від волонтерів ноутбук та великі українські прапори, які пошили біженці зі сходу України.

А. Дмитрик написав побажання на прапорі для маленької волонтерки Марічки Підфігурної, який їй з подякою передали військові.