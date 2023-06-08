Зустріч у межах коаліції винищувачів

КИШИНІВ. – 1 червня під час візити до Молдови для участи в саміті Европейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами европейських країн у межах коаліції винищувачів.

Зокрема, у переговорах взяли участь прем’єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак, Нідерляндів Марк Рютте, Польщі Матеуш Моравецький, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульф Крістерсон, Бельгії Александр де Кроо.

Лідери обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Сторони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Учасники зустрічі також торкнулися питань майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури.

Президент України та европейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків на наступній зустрічі у форматі „Рамштайн“.

Під час зустрічі В. Зеленський також порушив питання щодо необхідности формування коаліції „Петріотів“.