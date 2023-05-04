Зустріч українських студентів у Генконсульстві

НЮ-ЙОРК. – У Генеральному консульстві України 2 травня відбулася зустріч українських студентів, які навчаються в університетах на території США, з працівниками Генконсульства та директором з комунікацій та ЗМІ Українського конґресового комітету Америки Андрієм Добрян­ським.

Учасники зустрічі обговорили перспективи співпраці з закордонними дипломатичними установами України та організаціями закордонного українства у контексті ролі, яку українське студентство в США могло б відігравати в якості „послів демократії“ на теренах Америки задля посилення уваги до війни Росії проти України та боротьби за ґльобальну демократію.

Група українських студентів навчається у США завдяки стипендіяльній програмі Lubetzky Family Foundation під назвою „Global Democracy Ambassador Scholarship“.