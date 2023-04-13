Зустріч Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою

ВАРШАВА. – 5 квітня під час офіційної візити до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою і висловив подяку особисто першій леді Аґаті Корнгаузер-Дуді, Прем’єр-міністрові Матеушу Моравецькому, урядовій команді та всьому польському народові за братерство й реальну дружбу, яку вони продемонстрували за час повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час перемовин, які відбулися як у вузькому колі, так і в розширеному форматі, сторони торкнулися низки питань, серед яких посилення української армії, повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, підтримка набуття Україною членства в Европейському союзі та евроатлантична інтеґрація.

Президент України наголосив, що держава отримала статус кандидата в члени Европейського союзу завдяки допомозі багатьох партнерів, але передусім завдяки Польщі, яка продемонструвала безкомпромісну підтримку. Він також подякував за потужний оборонний пакет, який посилить українських захисників на полі бою.

Президент обговорив з А. Дудою участь Польщі у відбудові України. На переконання В. Зелен­ського, це стане ще однією важливою сторінкою у двосторонніх відносинах.

В. Зеленський окремо висловив подяку польським громадянам, які допомагали українцям від початку повномаштабного вторгнення Росії. „Ваше людське ставлення до наших громадян Україна ніколи й нізащо не забуде. Низький вам уклін і слава Україні!“ – сказав він.

Зі свого боку А. Дуда наголосив, що для нього велика радість від імені всіх поляків вітати у Вар­шаві Президента України В. Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Це перша офіційна закордонна візита українського лідера з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що Польща – серед найбільших партнерів України у військовій допомозі.

А. Дуда зазначив, що Польща виступає за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримала додаткові ґарантії безпеки, які зміцнять її оборонний потенціял та посилять українських воїнів у боротьбі з російськими загарбниками.