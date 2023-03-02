Зустрічі Президента України

КИЇВ. – 27 лютого Президент України Володи­мир Зеленський мав зустріч із міністром фінансів США Джанет Єллен, яка перебувала в Україні з візитою. В. Зеленський високо оцінив допомогу, яку надають США Україні після початку повномаштабної російської аґресії, відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації США виділити Україні 9.9 млрд дол. у 2023 році як пряму бюджетну підтримку. Окремо було обговорено питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської аґресії, наголосив на необхідності посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.

26 лютого Президент України провів зустріч із Міністром закордонних справ Королівства Савдівська Арабія принцом Фейсалом бін Фарха­ном аль Савдом, який прибув з візитою в Україну.

В. Зеленський подякував уряду Савдівської Арабії за відчутну підтримку України в умовах збройної аґресії Росії.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участи савдівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проєктів в інвестиційній, аґропромисловій та енерґетичній сферах.

В. Зеленський промовляв до „Групи семи“

КИЇВ. – 24 лютого Президент Володимир Зеленський виступив у форматі відеоконференції на зустрічі лідерів „Групи семи“. „Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вами можемо зробити цей рік – 2023-ий – роком завершення російської аґресії, роком повернення миру, роком звільнення нашої землі й наших людей із російської неволі“, – зазначив він. В. Зеленський подякував лідерам і народам країн „Великої сімки“ за солідарність, єдність і допомогу Україні протягом минулого року. Учасники зустрічі „Групи семи“ у закритому форматі обговорили актуальні питання порядку денного.