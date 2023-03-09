Зустрічі Президента України

ЛЬВІВ. – 3 березня під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зелен­ський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій. На зустрічі були присутні генеральний прокурор США Меррік Ґарланд, посол США з особливих доручень у сфері ґльобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, еврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністер юстиції, голова Офісу прокурора ЕС Лавра Кевеші, генеральні прокурори Еспанії Альварес Ґарсія Ортіс, Великої Британії Вікторія Прентіс, Естонії Андрес Пармас, Латвії Юріс Стуканс, Литви Ніда Ґрунскіне, спеціяльний представник з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

В. Зеленський зазначив, що приїзд прокурорів до України є надзвичайно важливим сиґналом для українського суспільства, яке прагне справедливості. Важливими напрямами, на переконання Президента, є дипломатичний та юридичний, зокрема встановлення справедливої відповідальности за всі скоєні російськими окупантами злочини та зруйновані життя.

Тому потрібна справедливість, потрібен трибунал, щоб побачити всіх винних людей за ґратами.

3 березня Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерляндів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Пре­зидент подякував за вагому оборонну, фінансову, енерґетичну та правову підтримку, яку Нідерлянди та Естонія надають Україні з початку повномаштабного вторгнення РФ.

Співрозмовники відзначили спільність підходів України та Нідерляндів стосовно того, що встановлення сталого й справедливого миру в Україні неможливе без притягнення до відповідальности всіх винних у злочині аґресії.

Глава держави подякував за рішення нідерляндського уряду щодо створення в Гаазі Між­народ­ного центру з розслідування злочину аґресії проти України. В. Зеленський також високо оцінив нещодавнє рішення уряду Нідерляндів про розміщення в Гаазі офісу міжнародного реєстру збитків.

В. Зеленський подякував Естонії за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву та своєчасну підтримку в захисті територіяльної цілісности та незалежности України.

4 березня Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Европейського парляменту Робертою Мецолою, яка вдруге відвідує Україну з початку повномаштабного вторгнення РФ. Він подякував їй за лідерство в підтримці України з перших днів жахливої війни та за важливі рішення, ухвалені цією европейською інституцією.

Президент України також відзначив ухвалені Европарляментом резолюції щодо визнання Росії державою-спонзором тероризму, визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, створення міжнародного трибуналу щодо злочину аґресії проти України, підготовки саміту Україна-ЕС із підтримкою формули миру), а також резолюцію до річниці початку повномаштабного вторгнення РФ, у якій, зокрема, міститься заклик надати Україні необхідну зброю.

Р. Мецола зазначила, що дуже рада знову приїхати в Україну, зокрема вперше відвідати Львів, запевнила у непохитній підтримці України в протистоянні повномаштабній російській аґресії, яка захищає не лише себе, а і Европу, та на шляху до членства в европейській родині, невіддільною частиною якої є Україна.