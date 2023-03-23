Зустрілися зі Вселенським патріярхом Варфоломієм

СТАМБУЛ, Туреччина. – Митрополит Української православної церкви США Антоній та Архиєпископ Даниїл зустрілися з Вселенським патріярхом Варфоломієм у Патріярших канцеляріях Фанару.

Вітаючи гостей, Вселенський патріярх підтвердив свою батьківську любов і турботу про духовну паству Православної церкви України та вірних УПЦ США та діяспори в усьому світі у важкий час російської аґресії проти народу України.

У присутності Митрополита Халкідонського Емануїла архиєреї УПЦ США обговорили з Пат­ріярхом пастирські потреби вірних у США, Західній Европі, Австралії та Південній Америці. Митро­полит Антоній поінформував Патріярха про благодійну акцію „Гуманітарна допомога“, яку ініціювали УПЦ США та парафії УПЦ в діяспорі, намагаючись запропонувати базову допомогу мільйонам людей у різних реґіонах України, а особливо біженцям. Архиєпископ Даниїл плянує вирушити до Мюнхена, щоб відвідати парафії та узгодити подальшу гуманітарну допомогу, яка готується до відправлення в Україну.

Митрополит Антоній вручив Патріярху почесну духовну відзнаку УПЦ США „За любов до Церкви та народу України“ за стійку підтримку церковної єдности та справедливости в Україні.

Владика Даниїл подарував Патріярху Варфо­ломію картину художника з його рідного міста Бучач Тернопільської области України: „Полум’я, яке запалив Господь, не погасить тьма“.

Архієпископ Даниїл зазначив, що мав нагоду придбати цю картину на авкціоні й кошти від продажу було передано бучацьким волонтерам на потреби Збройних сил України.

Митрополит Антоній має повернутися до США 21 березня, Архиєпископ Даниїл розпочинає тижневу візиту до українських православних громад у Баварії.