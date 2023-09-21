ЗСУ продовжують наступ

Російські війська продовжують спроби атакувати Мар’їнку, однак успіху не мають. За минулу добу Сили оборони знищили 293 окупанти, 47 одиниць техніки та чотири склади боєприпасів, уразили штаб російських загарбників поблизу тимчасово захопленого Мелітополя.

На Мелітопольському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного, намагаючись відновити втрачені позиції. Загарбники отримали жорстку відсіч, ЗСУ продовжують наступальну операцію.

У тимчасово окупованому Севас­тополі росіяни вивозять особовий склад Чорноморської фльоти з Морського порту міста. Це відбувається після останніх вдалих атак українських військових.

Вночі 19 вересня сили протиповітряної оборони збили 27 із 30 ворожих ударних безпілотників типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

У Львові, Кривому Розі, Херсоні, Куп’янську на Харківщині були влучання у цивільні об’єкти, загинули люди. В Україні за час повномаштабного вторгнення Росії зруйновано 220 бібліотек та знищено 187 млн примірників книжкового фонду.