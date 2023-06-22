ЗСУ продовжують наступальні і оборонні дії

Збройні сили України продовжують як наступальні, так і оборонні дії, жодної позиції не втрачено. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Таврійському напрямку захисники просуваються вперед, лише за добу на 20 червня ліквідували більше п’ять рот окупантів та знищили і пошкодили 46 одиниць ворожої техніки.

На Лимансько-Куп’янському напрямку за добу втрати ворога становили 146 осіб убитими і 190 пораненими. Сили оборони вразили ворожий танк Т-72, чотири бойові машини піхоти, самохідну артустановку „Акація“, склад з боєприпасами та дві вантажівки. На Бахмутському напрямку знищили 99 окупантів, ще 191 окупант дістав поранення, знищено шість гармат і одну САУ, два склади з боєприпасами і стільки ж пунктів управління безпілотними літальними апаратами. 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ знищено ударний вертоліт Ка-52.

У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами „Shahed-136/131“ по військових та інфраструктурних об’єктах України, ППО вдалося знищити 32 із 35 дронів. Через падіння уламків пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже півтисячі абонентів.

Ворожим дронам „Shahed“ вдалося долетіли до Львова через нестачу в України засобів протиповітряної оборони. Три ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Російські війська завдали удару по Запоріжжю ракетами „Іскандер-М“/С-300, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.

Президент Франції Емануель Макрон оголосив, що Україна отримала французько-італійський комплекс протиповітряної оборони середньої дальности SAMP/T – Le Monde. Комплекс уже доставлено в Україну, він функціонує і „захищає ключові об’єкти та життя“.

Міністерство оборони США вивільнило для України понад 6 млрд дол. за результатами авдиту дворічної військової допомоги Україні. Про це повідомила заступник прес-сек-ретаря Пентагону Сабріна Сінґх, яка оголосила, що за результатами проведеної перевірки з’ясува-лося, що військову допомогу Україні за два роки переоцінили на 6.2 млрд дол.

У 2022 фіскальному році помилка при підрахунках військової допомоги сягнула 2.6 млрд дол., а поточного фінансового року – 3.6 млрд. Помил-ка сталася через те, що при оцінці використовувалася вартість нових озброєнь, тоді як Україні були передані запаси, які зберігалися у Пен-тагону, і які варто було оцінювати по залишковій вартості за вирахуванням амортизації. Тепер вивільнені кошти будуть спрямовані на фінансування додаткових траншів озброєння для України у рамках уже схваленого Конґресом бюджету, та відповідно не потребуватимуть додаткового узгодження урядовців.

Українським артилеристам передали самохідні артилерійські установки CAESAR на шасі Tatra T815. Уряд Данії вирішив передати Україні всі свої 19 артилерійських систем CAESAR 8х8 французького виробництва компанії NEXTER.