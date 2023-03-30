ЗСУ готуються до контрнаступу

29 березня Міністер оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня, коли на фронті з’являться передані західними союзниками бойові танки Leopard, сказавши, що ці машини можна буде побачити „в контратаці за рішенням нашого Генштабу“. До України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

О. Резніков переконаний, що українські захисники продовжать звільняти окуповані території, як це було в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. За оцінками аналітика Майкла Кларка, ЗСУ не розпочнуть великий контрнаступ, допоки не сформують повноцінну танкову бригаду з отриманих західних машин. Йдеться про близько 100 танків.

Міністер оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

Російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат, заявив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

У Бахмуті українські прикордонники 28 березня знищили під час ближнього бою місце дислокації найманців російської приватної військової компанії “Ваґнер”.

Втрати ворога уточнюються.

Спецпризначенці Центру спецоперацій “А” за допомогою дрона-камікадзе знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2, а також „Град“ . На рахунку спецпризначенців це вже четвертий ТОР за березень. Завдан­ням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км.

Російська армія завдала авіоудару керованою авіобомбою по місту Білопілля Сумській области, внаслідок чого одна людина постраждала.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Рос­товської области та атакували Херсонщину двома керованими авіяційними бомбами. Російська армія за 28 березня здійснила 60 обстрілів Херсонської области, постраждали п’ять цивільних.

В Україні станом на 28 березня внаслідок російської аґресії поранені 943 дитини, ще 465 дітей загинули.

Україна отримала від Португалії три танки Leopard моделі 2A6. Фран­ція подвоїть кількість снарядів калібру 155 мм, які постачає в Україну, до двох тисяч на місяць.

В Україну 27 березня прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних федеральним урядом Німеччини два місяці тому.

У ніч проти 28 березня російські аґресори запустили по території України 15 ударних дронів типу „Шахед-136“,14 з них було знищено Силами оборони. У повітряному просторі Києва цієї ночі було виявлено і знищено 12 ворожих безпілотників типу „Shahed“.

Війська Росії атакували Днiпропет­ровщину дронами – два з них збили, ще один поцілив по приватному пiдприємству, виникла сильна пожежа.