Зрада та головування

Міжнародний день дурня продовжується. Країна-аґресор з 1 квітня головує у Раді безпеки ООН. Факт, який Президент України раніше назвав „абсурдним та деструктивним“. 24 та 25 квітня засідання проводив міністер закордонних справ Росії Сергій Лавров. США не видали візи російським пропаґандистам, які мали супроводжувати його, але чому видали йому самому, якщо могли не видавати?

Колишній радник представництва при офісі ООН у Женеві Борис Бондарєв сказав, що це „викликало б скандал“, „виглядало б некрасиво“ і було б розцінено багатьма країнами як „недружній крок“ стосовно Росії, що призвело б в результаті до „руйнування ООН у принципі“.

Що ж, ось у такому дивовижному світі ми сьогодні живемо. Де бучанська різанина та інші геноцидальні практики в рамках „остаточного вирішення українського питання“ – це дещо менш скандальне, ніж можлива невидача візи міністрові брехні та хамства, як правильніше було б називати Лаврова. Взагалі кажучи, це є більш ніж наочний доказ існування того самого „багатополярного світу“, про втрату якого так довго і нудно говорять Лавров з Путіном.

Потворного світу морального релятивізму, права сили і, як наслідок, багатьох воєн.

Миру, де бандит із ножем розповідає у підворітті, як йому життя не дають, не дозволяючи розвернутися. І що це не він напав, а на нього напали.

„Іронією і навіть трагедією“ назвав посол Японії той факт, що Росія ініціювала засідання, щоб обговорити багатосторонню співпрацю, засновану на захисті принципів Статуту ООН, у той час, коли вона здійснює неспровоковану аґресію проти України, що є прямим порушенням цих принципів.

Постійний представник Евросоюзу в ООН Олаф Скуґ, виступаючи від імені всіх 27 послів ЕС, засудив війну, розв’язану Росією проти України, та недотримання нею Статуту ООН. „Росія намагається уявити себе захисником Статуту ООН та багатосторонности. Ніщо не може бути далі від істини. Це – цинічно. Ми всі знаємо, що в той час як Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна асамблея ООН , Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд – куди не глянь, Росія зневажає все“, – йшлося у заяві.

Представник США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд звинуватила Росію у безвідповідальності, назвавши розв’язану нею війну проти України „незаконною, неспровокованою та непотрібною“. „Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, порушуючи Статут ООН. Це суперечить усьому, за що виступає ця організація“, – сказала вона.

Росія любить посилатися на „ґльобальний Південь“, чиї інтереси вона нібито захищає, борючись проти „гегемонії Заходу“ та „золотого мільярда“. Але одна з найбільш різких відповідей на її адресу пролунала з боку Ернана Переса Луса, Посла Еквадору до ООН. „Жоден із приводів, які використовуються для нападу на Україну, порушуючи Статут ООН, не має юридичної сили, жоден з них“, – заявив він. Додавши, що не існує „окремого Статуту для Заходу, окремого для Сходу, окремого для Півночі та Півдня, окремого для мусульман, християн чи іудеїв, Африки, Европи чи Америки – Статут один для всіх, він – універсальний“. Посол також заявив, що перетворення планети на настільну гру „Завоювання світу“ – це прояв колоніяльного мислення, мислення фашистських та нацистських режимів.

Відзначивши внесок Росії у світову культуру, посол Еквадору висловив сумнів у тому, що її клясики були б згодні з „тою смертю та болем, які ця абсурдна війна завдає мільйонам людей“.

Питання, яку позицію зайняли б Пушкін, Толстой, Достоєвський і Пастернак, яких згадав посол, залишається відкритим. Сьогоднішня Росія використовує їх як індульґенцію та прикриття своєї аґресії. Так само як використовує формальний статус в ООН. З чим настав час покінчити. І це можливо зробити – потрібна лише політична воля.

Є прецедент в історії: свого часу, 1974 року, повноваження Південно-Африканської республіки, де був режим апартеїду, не було визнано Генеральною асамблеєю ООН.

І у ПАР відібрали можливість працювати та робити заяви на різних рівнях організації.

Росія може бути виключена з ООН і на підставі непроходження процедури вступу. Після розпаду СРСР вона мала вступити до ООН як нова держава, пройти певні процедури. Натомість вона вирішила просто змінити табличку – як самопроголошений правонаступник СРСР. По суті, немає документа, який би підтверджував, що Росія вступала до ООН в якій-небудь якості. І можна було б визнати, що вона незаконно посідає своє місце. На що досі дивилися з широко закритими очима.

Цей варіянт багатьох лякає, тому що він обнулює всі рішення ООН за багато років. Але головне – не юридичні формальності, а той факт, що Росія тут і зараз кардинально порушує та підриває всі принципи організації. Росія в Раді безпеки – це навіть не слон у посудній крамниці, а гігантська цокаюча бомба. На яку всі просто дивляться з побоюванням та жахом. Чи важко її видалити? Важко. Але наслідки її збереження будуть набагато важчими, ніж наслідки видалення. Проте це питання, по суті, навіть не розглядається.