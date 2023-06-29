Зором дитини

Взяти в руки світ дитячий,

Де все було так чудове,

Де батьків серця гарячі

Завжди гріли рідним словом.

Бути там, де неможливо

В добро вірити й радіти

По дитячому щасливим

Босоніж на світ дивитись,

Вірити, що росте камінь,

Як бульба чи бараболя.

Вірити, що це є діамант,

Піднятий з рідного поля,

Сісти на колінах тата

І дивитись в їхні очі,

І питати і читати

Все те, що сказати хочуть

Досвід довгими роками.

Вивчав мудрість їх і віру

І, хоч пережили драму,

Були моїм богатирем.

Тому я так в світ дитячий,

Мов метелик поспішаю.

Те, що було в них боляче,

Нині з пам’яті читаю.

Колір зрілий так, як роки,

Які переніс на спині,

В душу, в серце вшитий спокій

Запустив свої коріння.

Не сумую і не плачу,

Тішуся наче дитина.

Кожний малий успіх бачу,

Яким живе Україна.

Польща