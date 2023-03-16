Зорепад російських генералів

Японська розвідка повідомила про смерть 20 російських генералів в Україні. Як зазначають аналітики розвідки, генерали особисто командують сотнями чи тисячами солдатів. Велика кількість смертей генералів демонструє загалом слабо підготовлених військових. Колишній начальник штабу Сухопутних сил Японії Кіефумі Івата зазначив, що, наприклад, американські генерали майже не гинуть у бою. Він пояснює надзвичайно велику кількість убитих генералів з перевагою України в кіберпросторі, наявністю мережі інформаторів Києва на тимчасово окупованих російською армією територіях.

Серед можливих причин загибелі генералів називають використання незахищених каналів зв’язку і розташування російських офіцерів поблизу фронту для підвищення морального духу солдат.

На думку військового експерта Рити Конаєвої з Джорджтавнського університету, війська України цілеспрямовано завдають ударів по позиціях, у яких розташовані високопоставлені офіцери Росії. Українська військова розвідка шукає дані про місцезнаходження російських генералів, командирів артилерії та пілотів. Смерть генералів призвела до тактичних проблем у російській армії.

За даними “ВВС” у вторгненні брало участь приблизно 20 генералів, з яких п’ятеро були відразу вбиті. В Україні загинули російські генерал-майори Андрій Суховецький (1 березня 2022 року) – заступник командувача 41-ої загальновійськової армії, раніше брав участь у військовій операції Росії у Сирії та приєднанні Криму; Віталій Герасимов (8 березня 2022 року) – начальник штабу 41-ої загальновійськової армії, раніше брав участь у Другій чеченській війні, військовій операції Росії у Сирії та приєднанні Криму; Андрій Колесников (11 березня 2022 року) – командувач 29-ої загальновійськової армії; Олег Мітяєв (15 березня 2022 року), Володимир Фролов (16 квітня 2022 року) – заступник командувача 8-ої ґвардійської загальновійськової армії; Андрій Симонов (29 квітня 2022 року) – начальник військ Західного військового округу; Канамат Боташев (22 травня 2022 року збитий при виконанні завдання на Су-25); командир 150-ої мотострілецької дивізії; Дмитро Ульянов (6 лютого 2023 року) – командир полку, сформованого з мобілізованих у Татарстані; генерал-лейтенанти Яків Резанцев (25 березня 2022 року) – командувач 49-ої загальновійськової армії; Роман Кутузов (5 червня 2022 року) – перший заступник командувача 8-ої ґвардійської загальновійськової армії.

Станом на 19 січня 2023 року, за результатами відкритих джерел інформації, в Україні загинуло 1,402 російських генералів та офіцерів, в тому числі 50 полковників, 116 підполковників, 229 майорів, 324 капітанів, 538 старших лейтенантів, 277 лейтенантів, 122 офіцерів іншого рангу, військові звання яких не встановлено. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у армії Росії не вистачає особового складу для повномаштабної війни, й за перший місяць війни загинуло шість ключових генералів Російської федерації.

Військовий експерт Петро Черник пише: „Чому гине так багато генералів? Все просто – зосередження влади у російській армії. Там вже давно склалось, що молодші командири бояться приймати рішення. Генерали повинні їхати на передові позиції та ухвалювати ті чи інші рішення, після чого контролювати їх виконання. Тому шанси загинути у них збільшуються.

Ще один важливий момент – в армії окупантів не навчились оцінювати ситуації навколо поля бою, на низькому рівні працює розвідка. То ж знову таки генерали повинні бути присутні на передовій та все контролювати“.

За словами П. Черника, у деяких випадках російський офіцерський склад та генерали намагаються силою утримувати ситуацію, адже не завжди їхні солдати рвуться у бій. Відсутнє стійке управління військами на великих відстанях, тому генеральський штаб часто знаходиться безпосередньо біля лінії зіткнення.

Чим більше генералів вб’ють в Україні, тим гірше у Росії буде управління військами. Й відповідно, тоді українська армія матиме кращі стратегічні передумови для перемоги.