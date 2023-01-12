Зеленський зустрівся з сенаторами

КИЇВ. – 6 січня Президент України Воло­димир Зеленський зустрівся з головою Комітету з питань збройних сил Сенату США Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Анґусом Кінґом, які перебували з візитою у Києві. Глава держави високо оцінив підтримку України з боку американського народу, Президента США та Конґресу. В. Зеленський високо оцінив схвалення Конґресом наприкінці минулого року пакету допомоги Україні обсягом 45 млрд дол.

Президент розповів сенаторам про поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації, відзначив, що об’єктивно оцінює російську пропозицію щодо „припинення вогню“ як маніпуляцію, за якою аґресор намагається приховати свої справжні воєнні пляни та наміри.

Глава держави предметно поінформував Д. Ріда та А. Кінґа про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над російським аґресором.

В. Зеленський високо оцінив анонсовану Білим домом передачу бойових машин піхоти Bradley та досягнуті домовленості з ФРН про постачання ще однієї батареї Patriot.