Зеленський зустрівся з Джонсоном

КИЇВ. – 22 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії, членом британського парляменту Борисом Джонсоном, який перебував з візитою у Києві.

Під час зустрічі В. Зеленський і Б. Джонсон обмінялися думками щодо практичних кроків, які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. Зокрема, обговорювалося питання підготовки „саміту миру“, який плянують провести з метою здійснення формули миру, яку Президент представив лідерам „Групи двадцяти“ минулого року.

На прохання Б. Джонсона Президент докладно поінформував його про ситуацію на передовій й висловив переконання в тому, що завдяки потужній підтримці партнерів Україні вдасться зупинити російського аґресора та звільнити всі тимчасово окуповані території. „Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя“, – сказав Президент.

Він подякував Великій Британії, всьому британському народу за потужну лідерську оборонну й економічну підтримку.