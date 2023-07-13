СТАМБУЛ. – 8 липня під час візити до Турецької Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріярхом Варфоломієм і поінформував його про ситуацію на фронті й нещодавні злочини аґресора проти цивільних українців. Президент висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження аґресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. Під час зустрічі було обговорено українську Формулу миру й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Патріярх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні: „Вселенський патріярхат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок“.